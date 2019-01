VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers bezoekt ziekenhuis in Jemen: "Schrijnend” Gunter Van Stappen

09 januari 2019

09u44

Bron: VTM NIEUWS 3

Jemen, een land dat na vier jaar verscheurende burgeroorlog op de rand staat van de grootste humanitaire crisis die de wereld in jaren heeft gezien, is volledig afgesloten van de buitenwereld. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers en cameraman Jo Verstichel zijn als één van de eerste televisieploegen toch het noorden weten binnen te dringen. In hoofdstad Sanaa konden zij met eigen ogen zien hoe schrijnend de situatie is, zelfs in de ziekenhuizen.

Baby’s sterven omdat ze geen voeding krijgen en jonge moeders zijn zelf te hard ondervoed om hun baby eten te geven. “Een probleem waar veel mensen niet bij stilstaan, is dat ook zwaar zieke kinderen, bijvoorbeeld met leukemie of kanker, hier al vier jaar niet meer beschikken over de therapieën die ze eigenlijk nodig hebben. En dat wordt ons hier klaar en duidelijk gemaakt. Het zijn schrijnende beelden”, vertelt Robin.