VTM NIEUWS confronteert Belgische Syriëstrijders met gruwel van IS: “Ik heb geen bloed aan mijn handen” JOLE

04 december 2019

13u05

Bron: VTM NIEUWS 5 VTM NIEUWS heeft nog twee Belgische IS-strijders kunnen spreken in een gevangenis in Syrië. Twee Belgen die voor het eerst voor de camera verschijnen: Annas Koundi uit Grimbergen en Adel Mezroui uit Kapellen. De laatste is zwaargewond aan de benen. Er loopt een kortgeding tegen de Belgische Staat om hem weg te halen uit Syrië om humanitaire redenen. Allebei willen ze terug naar het land dat ze als IS-strijder vervloekten.

VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers bezocht in Syrië de ziekenzaal van een gevangenis die vol zit met uitgemergelde gedetineerden. Onder hen ook de Belgische IS-strijders Annas Koundi en Adel Mezroui.

“Zoetigheden van IS”

Mezroui raakte zwaargewond en wil terug naar ons land. “We hebben in de Islamitische Staat geleefd. We hebben de zoetigheden van IS geproefd, de beginjaren. Daarna is dat veranderd en was er meer corruptie in het spel.”



Ramaekers sprak in de gevangenis ook met Annas Koundi, een jongeman die ooit Grimbergen verruilde voor een leven bij Islamitische Staat in Syrië. Ook hij wil terugkeren naar België. “Ik heb liever tien jaar in een gevangenis in België, dan één jaar hier”, zegt hij. “In mijn ogen verdien ik een tweede kans.”

“Onmenselijk”

Zowel Koundi als Mezroui houden vol dat ze geen moorden in naam van IS hebben gepleegd. “Ik heb geen bloed aan mijn handen, daar ben ik zeker van”, vertelt Mezroui aan de VTM NIEUWS-journalist. “Ik heb geen onthoofdingen gezien of meegedaan. Ik heb daarvan afstand gehouden, omdat ik wist dat dat onmenselijk was.”

