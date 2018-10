VTM-journalist Robin Ramaekers ziet hoe iedereen in Palu aan het plunderen gaat Rob Van herck

04 oktober 2018

15u37

Bron: VTM Nieuws 1 In Palu heeft de overheid plunderen opnieuw verboden. Meer nog, de politie mag op plunderaars schieten. Zover komt het wel nog niet, want ook de politie beseft dat ze dat enkel uit noodzaak doen.

Grote onbewaakte opslagplaatsen overal in de stad worden opengebroken. De politie laat voor het oog van de camera de plunderaars begaan. Iedereen wordt vriendelijk verzocht te vertrekken, hun buit mogen ze houden.

Verderop in de stad staan mensen kilometers lang aan te schuiven voor benzine. Hier geen plunderingen. Elk tankstation dat nog voorraad heeft wordt zwaar beschermd. Aanschuiven mag, onder politiebewaking. Benzine is nu het belangrijkste bezit.



Als de benzinevoorraad opgeraakt, dreigt de situatie hier in Palu helemaal onleefbaar te worden. Zonder benzine geen transport, zonder transport geen eten, en zonder eten geen overleven.

Meer over Palu