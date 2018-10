VTM-journalist Robin Ramaekers bereikt zwaar gehavende stad Dongalla: “Het lijkt nu wel een spookstad” TDM

05 oktober 2018

Bron: VTM Nieuws 0 Na de aardbeving en tsunami van vorige week zijn er in Dongalla officieel twintig mensen om het leven gekomen. “Het zijn er ongetwijfeld veel meer, maar niet genoeg om de aandacht van de wereld te trekken”, zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers die ter plaatse is.

Het is in principe maar een uur rijden van het platgeslagen Palu tot het - zo wordt gezegd - al even zwaar gehavende Dongalla. Maar de weg is al een hele week onberijdbaar, tot vandaag. “We belanden gewoon in een verstilde nachtmerrie."