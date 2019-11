VS: Zuid-Korea moet vijf keer zo veel betalen voor Amerikaanse troepen TT

15 november 2019

10u34

Bron: ANP 0 De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper heeft Zuid-Korea opgeroepen meer te betalen voor de aanwezigheid van Amerikaanse troepen. Esper zei dat de Aziatische bondgenoot een rijk land is dat een grotere financiële bijdrage kan leveren.

De Amerikanen hebben bijna 30.000 manschappen gelegerd in Zuid-Korea. Esper bezocht het land tijdens een reis door Azië en sprak daar met zijn evenknie Jeong Kyeong-doo. Die stelde op een gezamenlijke persconferentie dat de partijen het erover eens zijn dat defensiekosten op een "eerlijke" manier gedeeld moeten worden. Het is onduidelijk of de landen het al eens zijn over wat een eerlijke verdeling is.

Zuid-Korea betaalt dit jaar ongeveer een miljard dollar voor de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen. Zuid-Koreaanse media berichten dat Washington naar verluidt aanstuurt op een bijdrage van circa 5 miljard dollar (ruim 4,5 miljard euro) per jaar. Dat ligt politiek gevoelig in Seoul. Uit een recente peiling blijkt dat onder de bevolking grote weerstand bestaat tegen het verhogen van de bijdrage.

