VS zouden "met enthousiasme" brexit zonder akkoord steunen FVI

13 augustus 2019

12u46

Bron: Belga 1 De Amerikaanse regering zou een brexit zonder akkoord met veel enthousiasme steunen. Dat heeft John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, gezegd na een ontmoeting met de Britse premier Boris Johnson en andere hoge verantwoordelijken van de Britse regering.

Volgens The Guardian zei Bolton aan reporters dat hij en Trump al "leavers" waren nog voor er "leavers" waren, zo verwijzend naar de voorstanders van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. "Als er een 'no deal'-brexit komt, dan is dat de beslissing van de Britse regering. We zouden die beslissing met enthousiasme steunen."

Bolton verklaarde ook dat de VS bereid zijn om "microdeals" te sluiten met het Verenigd Koninkrijk binnen de verschillende sectoren, zoals de autosector. "Het ultieme doel is een uitgebreid handelsakkoord met betrekking tot alle goederen en diensten, maar om daar te geraken kan je het eerst sector per sector regelen, op een modulaire manier. Je kunt met andere woorden bepaalde sectoren kiezen waar heel snel een bilateraal akkoord bereikt kan worden", zei hij.

Het is de eerste keer dat de VS voorstelt om kleinere deals af te sluiten vooraleer over te gaan tot een uitgebreid akkoord. Tegenover de Europese Unie hebben de VS eerder dergelijke kleinere deals geweigerd.