VS zoeken internationale steun tegen Iran bij Algemene Vergadering VN kv

23 september 2019

00u47

Bron: Belga 0 Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zullen de Verenigde Staten internationale steun zoeken tegen Iran. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zondag aan. Washington beschuldigt Teheran ervan verantwoordelijk te zijn voor de droneaanvallen op Saoedische olie-infrastructuur.

"President Trump en ikzelf willen de diplomatie alle kansen op slagen geven", verklaarde Pompeo op de zender ABC. "We hopen dat de Verenigde Naties een sterk standpunt zullen innemen." De Verenigde Naties zijn volgens hem opgericht "precies voor dit soort zaken, wanneer een land een ander land aanvalt".

Het Pentagon kondigde vrijdag aan militaire versterkingen naar de regio te sturen. Pompeo onderstreepte dat het de bedoeling is om "Iran te dwingen de beslissing te nemen om een normaal land te worden".



Iran ontkent elke verantwoordelijkheid in de aanvallen op twee olie-installaties in Saoedi-Arabië op 14 september. De aanslagen zijn opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen, die daar de steun van Iran krijgen.