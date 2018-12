VS zetten tientallen Cambodjanen het land uit “ondanks legaal verblijfsrecht” AW

19 december 2018

14u12

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben tientallen Cambodjanen het land uitgezet, die als vluchtelingenkinderen op legale wijze naar de VS kwamen. Volgens de Amerikaanse immigratiepolitie ICE (Immigration and Customs Enforcement) waren de uitwijzingen gerechtvaardigd, omdat de Cambodjanen "misdaden" hadden begaan in de VS. Dat meldde de Amerikaanse zender NPR.

De misdaden dateerden wel van tientallen jaren geleden, en de daders zaten eventuele celstraffen uit. Toch zullen in totaal 46 Cambodjanen in het kader van een omstreden repatriëringsprogramma terugkeren naar Cambodja.





Velen van hen zijn in vluchtelingenkampen geboren of sloegen als jonge kinderen met hun ouders op de vlucht voor het communistische regime van de Rode Khmer (1975-1979).

“Pas op voor razzia”

Bijna alle gedeporteerden laten familie achter in de VS en hebben geen levende familieleden meer in Cambodja, zei advocaat Anoop Prasad van de burgerrechtenorganisatie Asian Law Causus uit San Francisco. Hij strijdt voor het verblijfsrecht van de immigranten. Volgens NPR hebben de VS dit jaar al 110 Cambodjanen gedeporteerd.

Prasad waarschuwde Cambodjaanse immigranten op Twitter, dat de ICE een bijkomende grote razzia voor uitwijzing in januari voorbereidt: "We stellen vast dat een hele gemeenschap wordt weggevaagd".