VS zetten marineschepen in wegens “toenemende dreiging” drugskartels IB

02 april 2020

01u37

Bron: ANP 0 De VS gaan meer marineschepen naar het Caribisch gebied en het oosten van de Grote Oceaan sturen om te voorkomen dat drugskartels profiteren van de coronapandemie en meer narcotica smokkelen. Dat zeiden president Donald Trump en defensieminister Mark Esper vandaag tijdens een persconferentie.

"Deze extra krachten zullen onze capaciteit om antidrugsoperaties in de regio uit te voeren bijna verdubbelen", maakte Esper bekend. Behalve schepen stuurt het land ook meer vliegtuigen en personeel.

Volgens Trump is er een "toenemende dreiging" dat kartels en criminelen de situatie die door de pandemie is gecreëerd willen uitbuiten. "Dat moeten we niet laten gebeuren", zei de president.

Extra aandacht in het tegenhouden van drugssmokkel gaat volgens Trump uit naar het regime van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Washington wil Maduro en veertien andere hooggeplaatste functionarissen oppakken wegens "narcoterrorisme". Het regime in Caracas zou jarenlang hebben samengezworen met de Colombiaanse FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) om drugs naar de Verenigde Staten te smokkelen.