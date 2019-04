VS zetten levering F-35's aan Turkije stop IB

02 april 2019

05u58

Bron: Belga 0 Uit onvrede met de geplande installatie van een omstreden Russisch luchtafweersysteem in Turkije heeft de Amerikaanse regering de levering van materieel voor F-35-gevechtsvliegtuigen aan Ankara tijdelijk stopgezet.

Zolang de Turkse regering niet afziet van het Russische luchtafweersysteem S-400 worden de leveringen en activiteiten rond de F-35-vliegtuigen voorlopig stopgezet. Dat zegt het ministerie van Defensie vandaag in Washington.

De VS maakten duidelijk dat de aankoop van het S-400-systeem door Turkije onaanvaardbaar is. Het Pentagon zegt tegelijk dat de dialoog voortgezet wordt.

Turkije heeft met de Russische regering een deal beklonken voor de aankoop van het S-400-systeem. Tegelijkertijd wil Ankara F-35-gevechtsvliegtuigen kopen van de VS, waar het S-400-systeem in theorie tegen kan ingezet worden. Turkije wil het luchtafweersysteem tegen oktober operationeel hebben. Daarmee zou Turkije als eerste NAVO-lid gebruikmaken van het Russische wapensysteem, dat geldt als onverenigbaar met NAVO-systemen.

Discussiepunt

De aankoop van het systeem uit Rusland is al langer een discussiepunt tussen de VS en Turkije. In een analyse van het magazine 'The national interest' klonk het in juli dat de Amerikanen bezorgd zijn over een “vermenging” van het Russische product met de Amerikaanse jets. Als de Turken ze allebei hebben, kunnen ze testen hoe goed het luchtafweersysteem werkt tegen de F-35's. Rusland zou die gegevens via Turkije zo ook kunnen bemachtigen.

