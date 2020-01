VS zetten evacuatiebasis op Cyprus op HLA

09 januari 2020

13u30

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben helikopters en vliegtuigen naar Cyprus verplaatst voor een mogelijke noodevacuatie van Amerikanen uit het Midden-Oosten, zo heeft de Griekse krant Kathimerini gemeld.

Uit bezorgdheid over het conflict met Iran stuurde Washington Chinook- en Black Hawk-helikopters alsook C-130-vliegtuigen naar het eiland in het oosten van de Middellandse Zee.

De Cypriotische minister van Buitenlandse Zaken, Nikos Christodoulides, zei gisteren dat Cyprus de VS de toestemming had gegeven een humanitaire missie op het eiland op te stellen.

Cyprus was in 2016 al een draaischijf voor een massale evacuatie. Toen werden ongeveer 150.000 westerlingen uit het Midden-Oosten geëvacueerd wegens een conflict in Libanon.