VS zet twee Chinese diplomaten land uit vanwege spionage

15 december 2019

14u48

Twee medewerkers van de Chinese ambassade in de Verenigde Staten zijn in september in het geheim het land uitgezet vanwege spionage. Dat schrijft The New York Times op basis van zes mensen met kennis van de zaak. Het is voor het eerst in dertig jaar dat Chinese diplomaten zijn uitgezet wegens spionage.



De twee Chinese mannen reden met hun vrouwen in september langs de controlepost van een militaire basis in de staat Virginia. Ze hadden daar niet de juiste documenten voor en werden verzocht om te keren. Dat deden ze niet en ook toen ze achtervolgd werden door militaire voertuigen stopten ze niet. Pas toen twee brandweerwagens de weg versperden, keerden de diplomaten om.

Volgens de Chinese ambassade in de VS waren de twee medewerkers verdwaald. De bronnen van The New York Times zeggen dat de Amerikaanse inlichtingendiensten ervan uitgaan dat het een test was. Als het viertal gewoon door had kunnen rijden, dan zou een medewerker van de Chinese inlichtingendienst naar de basis zijn gegaan om informatie te verzamelen.

Op 16 oktober kondigden de VS aan dat Chinese diplomaten niet zonder toestemming naar overheidsgebouwen mogen gaan of met politici mogen afspreken. Officieel was het een vergeldingsmaatregel voor een jaren eerder ingevoerde vergelijkbare Chinese regel, maar het lijkt meer te maken te hebben met het incident in september.

Het voorval heeft de vermoedens van de Amerikaanse regering dat China meer inzet op spionage in de VS bevestigd, zeggen de overheidsbronnen in de krant.

