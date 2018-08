VS zet financiële steun aan VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen volledig stop kg

31 augustus 2018

22u52

Bron: Belga 1 De Verenigde Staten zetten hun financiële steun aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) stop. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring gemeld.

De Amerikaanse president Donald Trump had in het begin van het jaar al fors bespaard op de steun van de VS aan de Palestijnen en er gingen al langer geruchten dat Washington de financiering volledig zou stopzetten.



UNRWA ondersteunt in de Gazastrook rond een miljoen mensen met voedselhulp, bestuurt 275 scholen en 22 gezondheidscentra. Rond de 270.000 kinderen bezoeken VN-scholen.