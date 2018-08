VS zet financiële steun aan VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen volledig stop kg

31 augustus 2018

22u52

Bron: Belga 1 De Verenigde Staten zetten hun financiële steun aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) stop. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring gemeld. De VS is "niet langer bereid om het erg onevenredige deel van de lasten te dragen", klinkt het.

Het ministerie spreekt van een "onherstelbare gebrekkige operatie" wegens het "eindeloos en exponentieel groeiende" aantal personen die aanspraak maken op de noodhulp. De VS blijft wel "erg indachtig en diep bezorgd over de impact op onschuldige Palestijnen, met name schoolkinderen", luidt de verklaring nog.



Er gingen al langer geruchten rond dat Washington de financiering volledig zou stopzetten. De VS doneerde in 2017 nog 365 miljoen dollar aan UNRWA, goed voor om en bij een derde van het budget. Begin dit jaar kondigde de Amerikaanse president Donald Trump al aan dat hij fors zou snoeien in de steun aan de Palestijnen en dat de VS voor dit jaar 60 miljoen dollar zou schenken. Nu draaien ze de geldkraan dus definitief toe.

Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas liet weten dat de beslissing als "flagrante aanval" wordt gezien tegen het Palestijnse volk. "Zo'n afstraffing zal niets veranderen aan het feit dat de Verenigde Staten geen rol meer spelen in de regio en geen deel uitmaken van de oplossing", klinkt het in een statement.

250 ontslagen

UNRWA ondersteunt in de Gazastrook rond een miljoen mensen met voedselhulp, bestuurt 275 scholen en 22 gezondheidscentra. Rond de 270.000 kinderen bezoeken VN-scholen. Eind juli kondigde UNRWA nog het ontslag van meer dan 250 van zijn medewerkers aan als gevolg van de drastische inperking van het budget.

Eerder op vrijdag had de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas al aangekondigd dat Duitsland zijn bijdrage zou opkrikken omdat de onderfinanciering van het agentschap onzekerheid en een "oncontroleerbare kettingreactie" kan creëren.