VS willen voormalig nazi-kampbewaker (94) uitwijzen naar Duitsland ttr

06 maart 2020

10u52

Bron: New York Times, Washington Post 6 De 94-jarige Friedrich Karl Berger, een voormalig lid van de SS en ex-nazi-kampbewaker, moet de Verenigde Staten verlaten. Een Amerikaanse rechter oordeelde gisteren dat hij wordt uitgewezen naar Duitsland. Berger reageert misnoegd op zijn uitwijzing. “En dat na 75 jaar. Dit is belachelijk”, vertelt hij aan de Amerikaanse krant ‘The Washington Post’.

Berger werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog als bewaker in een subkamp dat deel uitmaakte van het Neuengamme kampsysteem. In het subkamp kwamen Russische, Nederlandse, Poolse en Joodse burgers in de meest gruwelijke omstandigheden om het leven, zo schrijft ‘The Washington Post’. In totaal ging het om meer dan 42.900 mensen. Toen Canadese en Britse troepen het kamp eind maart 1945 naderden, hielp Berger om de gevangenen over te brengen naar een ander kamp. Tijdens deze twee weken durende tocht kwamen zeventig gevangenen om het leven.

Er werden toen ook duizenden gevangenen van Neuengamme in schepen geladen en achtergelaten in de baai van Lübeck. Zo probeerden de nazi’s het bewijs dat het concentratiekamp had bestaan te verdoezelen. De geallieerden brachten de schepen, die ze aanzagen voor troepentransportvaartuigen, op 3 mei 1945 tot zinken. Daarbij kwamen naar schatting maar liefst 7.000 tot 8.000 om het leven. Gevangenen die toch de oever konden bereiken werden door de nazi’s doodgeschoten.

Uiteindelijk werd het concentratiekamp Neuengamme op 4 mei 1945 bevrijd door de geallieerden. Berger vluchtte vlak na de Tweede Oorlog met zijn vrouw en dochter van Duitsland naar Canada, waar hij tot 1959 woonde. Daarna trok hij met zijn gezin naar de Verenigde Staten.

Lees verder onder de foto.

“Dit is belachelijk”

Historici konden het donkere verleden van Berger achterhalen via documenten die werden gevonden op een Duits oorlogsschip. Ook ontdekten ze dat de 94-jarige man pensioen uit Duitsland ontvangt. Berger geeft toe dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte als bewaker in een concentratiekamp, maar benadrukt dat het geen vrijwillige keuze was. “Ik was negentien jaar oud. Ik werd gedwongen”, aldus Berger die misnoegd reageert op zijn uitwijzing. “Na meer dan 75 jaar. Dit is belachelijk. Ik kan niet geloven dat ik mijn huis zal moeten verlaten”.

Berger heeft nu dertig dagen de tijd om in beroep te gaan bij de Board of Immigration Appeals in Virginia. Als hij wordt teruggestuurd naar Duitsland, moeten Duitse functionarissen nog beslissen of ze hem zullen vervolgen.

Belangrijk signaal

Eli Rosenbaum, de directeur van Human Righs Enforcement Strategy and Policy, zegt dat “zaken zoals die van Berger meestal aan het licht komen door een tip van een buitenlandse overheid of door proactief onderzoek”. “We hebben een lijst met namen van vermoedelijke oorlogsmisdadigers tijdens de Tweede Wereldoorlog”, klinkt het. “Ik kan wel zeggen dat we tijdens dit onderzoek hulp kregen van autoriteiten in Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken, Polen en Rusland.”

Het is niet de eerste keer dat een voormalig nazi-kampbewaker door de VS zou worden uitgewezen naar Duitsland. De 95-jarige Jakiw Palij werd in 2018 overgebracht naar Duitsland. Hij verbleef vlak na de Tweede Wereldoorlog in een opvangcentrum voor Holocaustoverlevenden, zo kon hij de autoriteiten in de luren leggen.

Lees ook:

De man die 945 dagen lang vrijwillig in Auschwitz zat (+)

De Auschwitz-beul die plots vlinders in zijn buik kreeg voor de Joodse Helena (+)

Antwerpse Auschwitz-overlevende Ignatz Scheiner (93) getuigt: “Ik ontsnapte aan de gaskamer door te liegen tegen Mengele” (+)