VS willen VN-resolutie voor nieuwe verkiezingen in Venezuela kv

27 februari 2019

23u41

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben een ontwerpresolutie klaar die oproept tot "vrije, eerlijke en geloofwaardige" verkiezingen onder toezicht van internationale waarnemers in het in crisis verkerende Venezuela. De Amerikanen willen dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zich donderdag al buigen over de tekst. Daarin staat ook dat hulpgoederen zonder beperking het land binnengelaten moeten worden en dat aanhangers van de oppositie beschermd moeten worden.

Rusland, dat Venezolaans president Nicolas Maduro steunt, heeft een eigen ontwerpresolutie opgesteld die het eveneens zal voorleggen aan de Veiligheidsraad. Het land zal naar alle waarschijnlijkheid ook zijn veto stellen tegen de Amerikaanse resolutie.

In de machtsstrijd tussen de omstreden Maduro en de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido is het einde voorlopig nog niet in zicht. Guaido riep woensdag in een boodschap vanuit Colombia, waar hij sinds vrijdag is en waar Amerikaanse hulpgoederen aan de grens zijn geblokkeerd, de Venezolaanse bevolking weer op om op straat te komen tegen Maduro.