VS willen uitbreiding raketafweersysteem “zonder restricties” kv

17 januari 2019

18u48

Bron: Belga, Reuters 0 De regering-Trump wil werk maken van een uitbreiding van het Amerikaanse raketafweersysteem. Ze denkt onder meer aan investeringen in in de ruimte gestationeerde systemen, zo blijkt volgens Amerikaanse media uit een document van het Pentagon. Tijdens de voorstelling van het rapport maakte president Trump duidelijk dat de VS geen beperkingen zullen opleggen aan de ontwikkeling van raketten.

Volgens bronnen binnen de Amerikaanse regering is er onder meer een voorstel om sensoren in de ruimte te plaatsen om raketlanceringen in andere landen sneller op te merken. Ook stelt de regering een studie voor naar een afweersysteem in de ruimte, om vijandelijke raketten af te schieten. Volgens de krant Washington Post wordt er bovendien gedacht aan een systeem met hoogenergetische lasers om raketten kort na de lancering te vernietigen. Een regeringsmedewerker beklemtoont dat de plannen louter defensief zijn.

De plannen staan in een strategisch document met de naam ‘Missile Defense Review’. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de VS werk maken van een dergelijke herziening. De aanpassingen zouden volgens regeringsbronnen noodzakelijk zijn in een omgeving waarbij de bedreiging niet enkel van ballistische raketten komt, maar ook van gesofisticeerde kruisraketten en hypersonische raketten. Daarbij wordt verwezen naar Rusland en China.

Noord-Korea en Iran

Uit het document blijkt ook dat de VS Noord-Korea ondanks alle pogingen tot toenadering tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un als een grote bedreiging beschouwen. “Hoewel er mogelijk een nieuwe weg naar vrede bestaat met Noord-Korea, blijft het een buitengewoon grote uitdaging vormen en de Verenigde Staten moeten waakzaam blijven”, aldus het rapport.

Ook Iran wordt aangehaald. Volgens het rapport beschikt Iran over het grootste aantal ballistische raketten in het Midden-Oosten. “Hun verlangen om een strategisch tegengewicht te bieden aan de Verenigde Staten zou hen kunnen aanzetten om een intercontinentale ballistische raket in te zetten”, luidt het.

We zullen geen risico’s nemen, enkel maatregelen. Donald Trump

Wapenwedloop

Bij de voorstelling van het rapport zei president Trump dat de VS geen beperkingen zullen opleggen aan de Amerikaanse ontwikkeling van raketten “tegen eender welk Amerikaans doel - of het nu voor of na de lancering is”. “We zullen geen risico’s nemen, alleen maatregelen”, stelde hij.

Het is niet voor het eerst dat de VS naar die twee landen verwijzen in een strategische documenten over de upgrade van de eigen defensiesystemen. Sommige waarnemers vrezen dat op die manier een nieuwe wapenwedloop wordt ingezet. Hun bezorgdheid wordt ook gevoed door Trumps eerdere mededeling dat hij zich niet langer gebonden voelt door het ontwapeningsakkoord INF, omdat ook Rusland zich niet aan dat verdrag zou houden.