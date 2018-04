VS willen stemming over VN-resolutie gifgasaanval Syrië SI

10 april 2018

18u00

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten willen de VN-Veiligheidsraad laten stemmen over een resolutie over de vermoede gifgasaanval in het Syrische Douma. Dat moet nog dinsdag om 21 uur Belgische tijd gebeuren, zo is vernomen uit diplomatenkringen in New York.

Met de ontwerpresolutie van de Verenigde Staten zou een VN-onderzoekscommissie met de naam UNIMI opgericht worden. Die commissie moet identificeren wie in Syrië chloorgas en andere toxische chemicaliën inzet. Die opdracht had eerder het Joint Investigative Mechanism opgenomen, een team van experts van de Verenigde Naties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Dat mandaat verstreek echter in november. Rusland verhinderde meermaals een verlenging van het mandaat met zijn veto.

Met de Amerikaanse ontwerpresolutie zullen OPCW-experten in Syrië nagaan wat net gebeurd is in Douma. In het ontwerp wordt dat echter omschreven als een aanval met chemische wapens en ten strengste veroordeeld. Door die formulering lijkt het weinig waarschijnlijk dat Rusland zijn veto niet zal gebruiken.

Russische ontwerpresolutie

Moskou kondigde zelf ook een ontwerpresolutie aan om OPCW-experten toegang tot het gebied te verschaffen. Ook Damascus nodigde de organisatie uit om een onderzoeksmissie te sturen. De OPCW kondigde intussen in een persbericht aan dat ook effectief te zullen doen en dat een team "binnenkort" naar Syrië vertrekt.