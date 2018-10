VS willen Saoedi’s "enkele dagen" tijd geven om duidelijkheid te scheppen in verdwijning journalist kv

18 oktober 2018

18u49

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten willen Saoedi-Arabië "enkele dagen extra" tijd geven om uitleg te verschaffen over de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag.

De Saoedische autoriteiten hebben beloofd om een "volledig en grondig" onderzoek te voeren, verzekerde Pompeo nadat hij een onderhoud had met president Donald Trump. Pompeo is zelf net terug van Turkije en Saoedi-Arabië, waar hij de koning en de kroonprins had ontmoet.

"Ik heb vanochtend aan president Trump gezegd dat we hen nog een paar dagen tijd moeten geven zodat ook wij de feiten volledig kunnen begrijpen", aldus de buitenlandminister. "Dat geeft ons de kans om beslissingen te nemen over hoe de Verenigde Staten op het incident moeten reageren.”



Op 2 oktober ging Khashoggi, die kritisch is voor Riyad, naar het Saoedische consulaat in Istanboel om de nodige administratieve stappen te zetten voor zijn huwelijk met een Turkse vrouw. Sindsdien geeft hij geen teken van leven meer. De Turkse autoriteiten zeggen dat hij is vermoord.

100 miljoen van de Saoedi’s

De verdwijning heeft een diplomatieke crisis veroorzaakt, maar de VS lijken niet van plan de banden met Saoedi-Arabië door te knippen. "We hebben al een lange strategische relatie met Saoedi-Arabië, dat een belangrijke partner blijft in de strijd tegen terrorisme", zei Pompeo vandaag nog.

Een dag voor Pompeo afreisde naar Riyad maakte Saoedi-Arabië een bedrag van 100 miljoen dollar aan Washington over. Officieel is het geld bedoeld als steun in de strijd in Syrië. Trump ontkende gisteren nog de daden van Riyad toe te dekken. "Ik wil gewoon weten wat er precies gebeurd is", zei de president, die verwacht eind deze week duidelijkheid te hebben.

Niet naar conferentie

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin liet vandaag nog weten dat hij niet zal deelnemen aan een economische conferentie in Riyad zolang het onderzoek loopt. Hij zei die beslissing in samenspraak met Trump en Pompeo te hebben genomen. Verschillende andere politici en bedrijfsleiders lieten al weten niet naar het Future Investment Initiative te gaan, waaronder de Britse miljardair Richard Branson en de IMP-topvrouw Christine Lagarde.