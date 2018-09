VS willen opnieuw onderhandelen met Noord-Korea over denuclearisatie tegen 2021 AW

20 september 2018

10u57

Bron: Al Jazeera 0 Nu de Koreaanse leiders een overeenkomst hebben gesloten, willen de Verenigde Staten de onderhandelingen met Noord-Korea over een mogelijke denuclearisatie zo snel mogelijk terug oppikken. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Mike Pence.

Amerika schiet terug in actie nu Noord-Koreaans leider Kim Jong-un tijdens een historische top beloofde aan Zuid-Koreaans president Moon-Jae-in om zijn belangrijkste raketfaciliteiten te ontmantelen. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo loofde het besluit om het schiereiland te denucleariseren alvast en wil zelf de gesprekken met Noord-Korea terug hervatten.



“Dit betekent de start van nieuwe onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de DVK (Democratische Volksrepubliek Korea). Die zullen hopelijk leiden tot een snelle denuclearisatie van Noord-Korea met als streefdoel 2021”, aldus Pompeo. Verder zei hij nog dat hij de Noord-Koreaanse minsister van Buitenlandse Zaken volgende week heeft uitgenodigd in New York om de gesprekken over denuclearisatie terug op te pikken. Dat zal gebeuren onder begeleiding van enkele afgevaardigden van de VN.

Januari 2021 wordt als ultieme deadline gesteld. Dat geeft de Noord-Koreanen nog twee jaar en drie maanden om hun nucleair programma te beëindigen. Een belangrijke stap want voorlopig vormen de nucleaire wapens een grote bedreiging voor de Verenigde Staten en bondgenoten Japan en Zuid-Korea.

Heropleving van diplomatie

De plotse heropleving van de diplomatie gaat gepaard met enige twijfels. De regering van Trump probeerde in juni immers al eens te beraadslagen over een mogelijke denuclearisatie maar tevergeefs. Wat Kim Jong-un tijdens dit rondje onderhandelen zal doen, is nog afwachten geblazen.