VS willen onderhandelen met Iran over nieuw verdrag

19 september 2018

18u16

Bron: Reuters 0 De Verenigde Staten willen met Iran onderhandelen over een nieuw verdrag dat betrekking heeft op zowel het ballistische rakettenprogramma als het nucleaire programma van het land. Dat deelde de Amerikaanse speciaal gezant voor Iran vandaag mee in aanloop naar de VN-meetings in New York volgende week.

"We hopen een nieuwe overeenkomst te kunnen sluiten met Iran, en het zal geen persoonlijke overeenkomst tussen twee overheden zijn zoals de laatste, we willen een verdrag", vertelde speciaal gezant Brian Hook tijdens een publieke toespraak aan het Hudson Institute, een conservatieve denktank in de VS.

Terugtrekking uit kerndeal

Trump kondigde in mei aan dat hij de VS terugtrok uit het kernakkoord met Iran dat afgesloten werd tijdens het presidentschap van Barack Obama en ondertekend werd door zes wereldmachten. Deze overeenkomst uit 2015 was echter een akkoord dat werd afgesloten onder staatshoofden en was daarom niet geratificeerd door de Amerikaanse senaat. Voor een verdrag zou goedkeuring van de Senaat nodig zijn. Bijgevolg kon Trump in dit geval eenzijdig de overeenkomst schrappen.

"Ze hadden niet genoeg stemmen in de Amerikaanse senaat, dus ze vonden de stemmen in de VN-Veiligheidsraad. Dat is in ons regeringssysteem onvoldoende als je iets langdurig en duurzaam wil", aldus Hook.

Sancties

Trump zal volgende week een zitting over Iran leiden tijdens een Algemene Vergadering van de VN in New York. In juli gaf de Amerikaanse president nog aan dat hij bereid was om "eender wanneer" de Iraanse leiders te ontmoeten.

"De ayatollah, de president en de buitenlandminister hebben allemaal aangegeven dat ze geen interesse hebben in een gesprek", aldus Hook, verwijzend naar de Iraanse opperleider Khamenei, president Hassan Rouhani en minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif. "We respecteren dit, al verandert het onze plannen niet. We hebben een regime van sancties ingesteld, er komen nog strengere maatregelen."

Volgens Hook voert Washington de diplomatieke inspanningen op om te garanderen dat de aankoop van Iraanse olie tegen 4 november "dicht bij nul" ligt.