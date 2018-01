VS willen nucleaire deal met Iran aanpassen in overleg met Europeanen Redactie

22 januari 2018

17u54

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten willen het nucleair akkoord met Teheran in overleg met de Europese verdragspartners aanpassen. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson na een ontmoeting met zijn Britse collega Boris Johnson in Londen.

De andere verdragspartners zijn China, Rusland en Iran. "Er heerst onder de drie Europese verdragspartners van de deal; Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, de visie dat bepaalde praktijken van Iran moeten aangepakt worden", zei Tillerson volgens het Britse persbureau PA.

Aanvullende overeenkomst

Daartoe behoort vooral het ballistische rakettenprogramma van het land, aldus de Amerikaanse minister. Tekortkomingen in het akkoord kunnen mogelijk met een aanvullende overeenkomst verholpen worden. Werkgroepen zouden zich volgend week al over deze kwestie buigen.

De Britse regeringszetel, Downing Street 10, deelde mee dat premier Theresa May en Tillerson het tijdens een ontmoeting zijn eens geworden dat de internationale gemeenschap moet bijeenkomen om zich over de "destabiliserende regionale activiteiten" van Iran te beraden. De premier heeft echter het geloof van Groot-Brittannië in de nucleaire deal met Teheran bekrachtigd.

Eerder had Tillerson een bezoek gebracht aan de nieuwe Amerikaanse ambassade in Londen. Trump had eerder een bezoek aan de Amerikaanse diplomatieke vestiging via Twitter geannuleerd.