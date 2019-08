VS willen niet ingrijpen op valutamarkten

KVE

29 augustus 2019

06u43

Bron: Belga

0

De Verenigde Staten zijn niet van plan in te grijpen op de valutamarkten. Minister van Financiën Steven Mnuchin stelde in een interview dat de situatie op termijn kan veranderen, maar dat er op het moment geen noodzaak is om aan de waarde van de dollar te sleutelen.