VS willen maatregelen tegen Rusland wegens "flagrante schending" raketverdrag

04 oktober 2018

17u46

De Verenigde Staten bekijken hun diplomatieke en militaire opties met het oog op een nieuw Russisch raketsysteem. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis vandaag. De Russische raketten zijn volgens de NAVO een gevaar voor het Intermediate Nuclear Force-verdrag (INF) uit 1987, dat de vernietiging voorziet van alle kernraketten en kruisraketten met reikwijdtes tussen 500 en 5.500 kilometer.

Volgens Mattis is de ontplooiing van het raketsysteem 9M729 een onhoudbare en flagrante schending van het INF-verdrag. Het gaat om een intercontinentale raket en torpedo, die volgens de Russische president Vladimir Poetin "onoverwinnelijk" is.

"Lang genoeg geduurd"

"De huidige situatie met Rusland in flagrante overtreding van dit verdrag is onhoudbaar", zei Mattis in Brussel, na de vergadering met de NAVO-ministers van Defensie op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie. "De Verenigde Staten voldoen aan hun verplichtingen voor wapencontrole. Rusland doet dat niet."

Mattis zei dat al meer dan vier jaar diplomatiek overleg wordt gepleegd met Rusland, om Moskou ertoe aan te zetten opnieuw te voldoen aan het verdrag. "We proberen hen nog steeds in overeenstemming met het verdrag te brengen. Nu is het tijd. Het heeft lang genoeg geduurd."

Lukt dat niet, "zullen de Verenigde Staten moeten antwoorden op het onverschillig negeren van de specifieke beperkingen van het verdrag", zei de minister. "De Verenigde Staten bekijken diplomatieke en militaire opties om dat te doen." Een beslissing zal worden genomen in overleg met de bondgenoten, zei hij nog.

NAVO ongerust

Tijdens de vergadering hadden de NAVO-ministers van Defensie het over de ongerustheid over het INF-verdrag. Ook kwam de Nucleaire Planningsgroep van de NAVO bijeen. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg had eerder al de ongerustheid van de verdragsorganisatie kenbaar gemaakt. Hij noemde het Russische systeem "destabiliserend". "Het is een ernstig risico voor onze veiligheid", aldus de NAVO-baas.

Uitbreiding Amerikaans kernarsenaal?

Tijdens een briefing aan de vooravond van de NAVO-vergadering, had de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Kay Hutchison gewaarschuwd dat de VS zich uiteindelijk genoodzaakt kunnen zien om de raketten uit te schakelen. Uitspraken die volgens internationale media de spanningen tussen Moskou en het Westen kunnen doen oplopen. Later verduidelijkte ze dat ze het niet had over een aanval op Rusland, maar dat Moskou opnieuw aan het INF-verdrag moet voldoen. Anders zullen de VS zich genoodzaakt zien dezelfde capaciteiten op te bouwen om de belangen van de VS en de NAVO te beschermen, zei ze.