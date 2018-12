VS willen Chinese invloed in Afrika counteren kv

13 december 2018

18u38

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump wil met een nieuwe Afrika-strategie de toenemende invloed van China op dat continent een halt toeroepen. In het kader daarvan zullen de Verenigde Staten hun steun voor Afrikaanse staten en deelname aan missies met VN-blauwhelmen onder de loep nemen, zo waarschuwde Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton vandaag.

"In Afrika zien we nu al de verontrustende effecten van China's streven naar meer politieke, economische en militaire macht", aldus Bolton in een toespraak voor de conservatieve denktank Heritage Foundation in Washington. Ook Rusland zal zijn invloed in Afrika snel uitbreiden, dixit de nationale veiligheidsadviseur.

Bolton hamerde erop dat steun aan Afrika resultaten moet opleveren. "Spijtig genoeg hebben miljarden en miljarden dollars van Amerikaanse belastingbetalers niet de verhoopte resultaten gebracht". Daarom zal de VS in de toekomst niet meer "in het wilde weg" hulp over heel het Afrikaanse continent leveren. "We moeten er zeker van zijn dat alle hulp voor de regio de belangen van de VS tegemoetkomt, of dat nu om veiligheids-, humanitaire of ontwikkelingsredenen is", aldus Bolton.

Washington zal zijn steun vanaf morgen op sleutellanden en bepaalde strategische doelen richten, luidde het. "Landen die op internationale fora herhaaldelijk tegen de Verenigde Staten stemmen of tegen de Amerikaanse belangen handelen, zullen geen grootschalige buitenlandse hulp meer krijgen.” Washington zal niet meer deelnemen aan onproductieve VN-missies die geen “duurzame vrede” beogen, luidde het ook.

Economische relaties

Volgens Bolton gaat het er primordiaal om dat de VS hun economische relaties met Afrikaanse landen uitbouwen. Dat is goed voor de Amerikaanse werkgelegenheid, het zal de markttoegang voor Amerikaanse exportproducten verbeteren en tegelijk zorgen voor duurzame groei in de Afrikaanse landen. Zaak is ook in Afrika de bedreiging door het radicaalislamitische terrorisme en de gewelddadige conflicten te beteugelen.

Bolton staat bekend als een "havik" op het vlak van buitenlands beleid en een fel tegenstander van multilateralisme. De voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft al meermaals het "roofdiergedrag" van China en Rusland op het Afrikaanse continent aan de kaak gesteld.

