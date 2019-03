VS willen binnen vijf jaar een vrouw op de maan

26 maart 2019

Bron: AFP, Belga

De VS willen binnen de vijf jaar weer astronauten op de maan te zetten, met als eerste een vrouw. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident Mike Pence gezegd tijdens een toespraak in Huntsville, in de Amerikaanse staat Alabama.