VS wil "ruimtemacht" al tegen 2020 oprichten kg

09 augustus 2018

19u26

Bron: Belga 1 De Verenigde Staten streven naar de oprichting van een Space Force tegen 2020 als zesde entiteit binnen de Amerikaanse strijdkrachten. Dat heeft vicepresident Mike Pence vandaag in het Pentagon in Washington aangekondigd. Het plan voor de verdediging van de ruimte heeft nog wel de goedkeuring van het Congres en een begroting nodig.

De regering van president Donald Trump zal het Congres daarvoor in de Defensiebegroting van 2020 acht miljard dollar vragen voor een periode van vijf jaar. Pence noemde de bedreiging door Rusland en China een argument om ruimtewapens te ontwikkelen. "Amerika moet niet alleen gewoon aanwezig zijn in de ruimte, Amerika moet domineren in de ruimte", herhaalde Pence de woorden die Trump op 18 juni al had gezegd op een vergadering van de Nationale Ruimteraad (National Space Council).

"We moeten over Amerikaanse superioriteit in de ruimte beschikken, en die zullen we ook verwezenlijken", aldus Pence. "Vrede komt enkel tot stand door kracht. En in de komende jaren zal de United States Space Force in de ruimte deze kracht zijn. Wat ooit vredig en onbetwist was, is nu druk en vijandig".



De US Space Force zal het zesde aparte onderdeel van de Amerikaanse strijdkrachten worden naast de US Army (landmacht), US Air Force (luchtmacht), US Navy (zeemacht), US Marines Corps (marinierskorps) en US Coast Guard (de kustwacht).