VS wil Noord-Korea opnieuw op lijst van staten die terreur steunen SVM

22u27

Donald Trump wil Noord-Korea verder isoleren. De Verenigde Staten overwegen om Noord-Korea opnieuw op de lijst van landen te plaatsen die het terrorisme steunen. Het wil er op die manier voor zorgen om de nucleaire programma's van Pyongyang stop te zetten, zegt de adviseur voor nationale veiligheid HR McMaster. Aan de vooravond van zijn reis naar Azië zei president Donald Trump dat hij van zijn bezoek ter plaatse gebruik wil maken om Noord-Korea verder te isoleren.

Noord-Korea werd in 2008 van de lijst gehaald in de hoop dat het communistische regime zijn nucleair programma zou afbouwen. Maar dat is gezien de atoom- en rakettesten van de afgelopen maanden niet gelukt. De moord op Kim Jong-Nam, de broer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un, zou nu als een daad van terrorisme kunnen worden beschouwd. Op die manier zou het land opnieuw in de lijst worden opgenomen. Momenteel staan Iran, Soedan en Syrië op de lijst, waardoor die af te rekenen krijgen met verschillende sancties.

Morgen stapt Trump in het vliegtuig voor een tiendaags bezoek aan Azië. Hij zal halt houden in Japan, Zuid-Korea, China, Vietnam en de Filipijnen. Hij zal al de landen -China op kop- nogmaals duidelijk maken dat ze "meer moeten doen" om Noord-Korea te isoleren. "Want het nucleaire programma van dat land betekent een bedreiging voor de hele wereld."