VS wil Noord-Korea economisch helpen als het "snel" kernwapens opgeeft kg

11 mei 2018

22u03

Bron: Belga 1 De Verenigde Staten zijn bereid Noord-Korea economisch te helpen indien Pyongyang "moedige maatregelen" neemt met het oog op een "snelle denuclearisering". Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag aan de pers.

Tijdens een ontmoeting met zijn Zuid-Koreaanse collega Kang Kyung-wha in Washington hebben beide ministers nog eens aangedrongen op een "algehele, verifieerbare en onomkeerbare denuclearisering" van het Koreaanse schiereiland. "Ik denk dat er een algeheel akkoord is rond hetgeen de ultieme doelstellingen zijn", aldus Pompeo.

Eerder deze week had hij in Noord-Korea een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un om de nakende top tussen beide landen voor te bereiden. Volgens Pompeo had hij "goede" en "substantiële" gesprekken met de leider.