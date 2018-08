VS wijzen ex-bewaker (95) van concentratiekamp Treblinka uit TTR

21 augustus 2018

11u02

Bron: ANP 0 De VS hebben een 95-jarige voormalige kampbewaker in Treblinka, in het door nazi-Duitsland bezette Polen, naar Duitsland uitgezet. Jakiw Palij werd gisteren in een rolstoel uit zijn woning in Queens, in New York, gehaald en op een brancard van een ambulance gelegd voor hij naar het vliegveld werd gereden. De uitzetting was volgens ABC-news in opdracht van president Donald Trump zelf.

Palij is vandaag in Duitsland aangekomen. De voormalige kampbewaker emigreerde in 1949 naar de VS en zei daar dat hij in de oorlog op zijn boerderij was. Later zei hij dat hij wel in dienst was geweest, maar geen overtuigde nationaalsocialist was. In 1957 werd hij Amerikaans staatsburger. Een rechter in New York pakte hem het staatsburgerschap af en beval zijn uitzetting in 2005, maar de Bondsrepubliek weigerde hem jarenlang toe te laten.

In het vernietigingskamp bij het dorpje Treblinka, 85 kilometer ten noordoosten van Warschau, werden in de jaren 1942-1944 bijna 900.000 mensen vermoord, voornamelijk joden.