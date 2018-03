VS wijzen 60 Russische diplomaten uit, ook 14 EU-lidstaten zetten Russen het land uit LB

26 maart 2018

15u18

Bron: Belga, ANP 2 De Verenigde Staten wijzen 60 Russische diplomaten uit en sluiten het Russische consulaat in Seattle. Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk zat dat nieuws op de hielen met de mededeling dat veertien EU-lidstaten hebben beslist om Russische diplomaten het land uit te zetten als een reactie op de gifaanval op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Yulia in Groot-Brittannië.

De Russische autoriteiten beraden zich de komende dagen op een reactie. Dat zei een anonieme bron binnen het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken tegen persbureau RIA.

"Reactie zal symmetrisch zijn"

"De reactie zal symmetrisch zijn. We gaan er de komende dagen aan werken en zullen landen beurtelings een reactie geven", zei de bron volgens RIA.

Eerder had een lid van het Russische Hogerhuis, Vladimir Dzjabarov, al aangegeven dat Rusland zeker 60 medewerkers van Amerikaanse diplomatieke posten zal uitwijzen. Dat berichtte persbureau Interfax, dat overigens niet aangaf hoe Dzjabarov tot die conclusie kwam. De autoriteiten hebben nog geen tegenmaatregelen aangekondigd.

België wijst voorlopig geen Russische diplomaten uit. Dat heeft de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. "Wij willen de communicatiekanalen openhouden", klinkt het.

De diplomaten die uit de VS worden gezet, zijn medewerkers van Russische inlichtingendiensten. Zij moeten de VS binnen de week verlaten. Daarnaast moet het Russische consulaat in Seattle worden gesloten. Dit meldt het Witte Huis, dat daarmee de moordaanslag met gif in Engeland op een Russische ex-spion, Sergej Skripal, veroordeelt en steun betuigt voor het Britse standpunt in de kwestie.

De actie van Trump volgt op het uitzetten onlangs door Groot-Brittannië van 23 Russische diplomaten. Moskou reageerde door evenveel Britten het land uit te wijzen.

Europese lidstaten volgen

Eerder vandaag riepen vier EU-landen de Russische ambassadeur in hun land op het matje over de kwestie: Estland, Letland, Litouwen en Polen. Deze landen hebben een grens met Rusland. Op de Europese top van afgelopen week is afgesproken dat EU-landen als steun aan de Britten stappen tegen Rusland zullen ondernemen.

Donald Tusk kondigde in Brussel aan dat veertien EU-lidstaten vandaag besloten hebben Russische diplomaten uit hun land te zetten. Tusk sloot niet uit dat nog meer Europese landen de komende dagen volgen met maatregelen.

Met het uitzetten van de diplomaten uiten de landen hun solidariteit met Groot-Brittannië in het conflict.

Nederland zet twee inlichtingenmedewerkers uit. Zowel Duitsland als Frankrijk zet vier Russische diplomaten uit. Tsjechië zegt drie Russische diplomaten de wacht aan. Letland heeft een Russische militaire attaché laten weten dat hij moet vertrekken en Litouwen zet drie diplomaten uit. Oekraïne stuurt dertien diplomaten terug naar Rusland.

Rusland ontkent elke betrokkenheid bij de merkwaardige aanslag begin maart met een chemische stof die ooit in de Sovjet-Unie is ontwikkeld. Moskou stelt dat de Britten, die uit de Europese Unie willen stappen, de kwestie Skripal misbruiken om de betrekkingen tussen de EU en Rusland te beschadigen.

Skripal en zijn dochter Yulia werden op 4 maart in bewusteloze toestand ontdekt in het Engelse Salisbury. Zij bleken vergiftigd met zenuwgas en liggen in het ziekenhuis.

Hoogverraad

Sergej Skripal is een voormalige Russische militaire spion die in de jaren negentig en begin van de jaren 2000 als dubbelspion opereerde voor de Britse inlichtingendiensten. In december 2004 werd hij gearresteerd en later tot 13 jaar celstraf veroordeeld wegens hoogverraad. In een spionnenruil kwam hij in 2010 vrij en vestigde hij zich in Groot-Brittannië.

Op 4 maart van dit jaar werden hij en zijn dochter Yulia, die in Moskou woont en haar vader in Engeland bezocht, vergiftigd met wat volgens de Britse overheid het zenuwgas Novichok was. De toestand van de twee is nog altijd kritiek. De vergiftiging wordt door de Britse autoriteiten als een moordpoging behandeld, met een beschuldigende vinger naar het Kremlin.