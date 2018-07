VS weten niet wie de ouders zijn van 71 migrantenkinderen kv

17 juli 2018

23u56

Bron: Reuters, CNN 0 De Amerikaanse overheid slaagt er voorlopig niet in om de ouders op te sporen van 71 kinderen die van hun ouders gescheiden raakten nadat die gearresteerd werden omdat ze als illegale migranten de VS binnenkwamen. Dat deelt een medewerker van het ministerie voor Gezondheid en Sociale Zaken mee.

“Er zijn sommige kinderen waarvan we geloven dat ze gescheiden werden [van hun ouders] voor wie we nog geen ouder hebben kunnen identificeren”, zegt Jonathan White, vicesecretaris bij het ministerie voor Gezondheid en Sociale Zaken.

In totaal raakten 2.551 kinderen van hun ouders gescheiden, deelde White maandag mee aan Dana Sabraw, een federale rechter in San Diego. Voor 2.480 kinderen is er ondertussen een match met een ouder gevonden. 1.609 ouders worden momenteel echter nog vastgehouden door de overheid. Honderden anderen werden bijgevolg mogelijk gedeporteerd, vrijgelaten of zitten in de gevangenis. Voor 71 kinderen is er voorlopig nog geen match.

Uitzetting pas één week na hereniging

Maandag had de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU (American Civil Liberties Union) een motie ingediend die Sabraw vroeg om de uitzetting van gezinnen tegen te houden tot een week na hun hereniging. Op die manier krijgen migrantenouders die gedeporteerd zullen worden de tijd om te beslissen of ze hun kinderen in de VS willen laten, zodat die zelf asiel kunnen aanvragen.

Rechter Dana Sabraw uit San Diego besliste daarom dat de overheid voorlopig moet stoppen met de deportatie van herenigde families. De volgende hoorzitting daaromtrent vindt plaats op dinsdag 24 juli. Sabraw geeft de overheid ook tot aanstaande donderdag de tijd om uit te zoeken wie de ouders van de 71 resterende kinderen zijn.

Deadline voor herenigingen

Tegen 26 juli moet de Amerikaanse overheid alle kinderen tussen vijf en zeventien jaar die van hun ouders gescheiden werden weer met hun familie herenigen. De vorige deadline voor de hereniging van alle kinderen jonger dan vijf en hun ouders werd aanvankelijk niet gehaald. Ondertussen zijn al die herenigingen wel afgerond.

Veel immigranten die illegaal de VS probeerden binnen te geraken nadat ze vluchtten voor het geweld in Guatemala, El Salvador en Honduras, werden aan de grens gescheiden van hun kinderen. De kinderen werden verspreid over opvangcentra in het hele land, terwijl de ouders opgesloten werden in detentiecentra of gevangenissen, in lijn met het nultolerantiebeleid van de Amerikaanse overheid waarbij alle volwassenen die illegaal de grens oversteken vervolging riskeren.