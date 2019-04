VS weigeren standpunt in te nemen over Israëlische annexatie Westelijke Jordaanoever LH

10 april 2019

12u26

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, weigert te zeggen of de Verenigde Staten zich zullen verzetten tegen een eventuele Israëlische annexatie van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, zoals door premier Benjamin Netanyahu was beloofd. Dat kwam gisteren ter sprake in het Amerikaanse Congres.

Vlak voor de Israëlische parlementsverkiezingen had de aftredende premier Netanyahu, die volgens de voorlopige resultaten opnieuw als winnaar uit de bus komt, laten weten dat hij de kolonies op de Westelijke Jordaanoever wil annexeren.

Democratisch senator Chris Van Hollen vroeg in het Amerikaanse Congres of de regering van Trump zich zou verzetten tegen deze "unilaterale annexatie van de hele Westelijke Jordaanoever door Israël", waarop Mike Pompeo weigerde te antwoorden.

Tweestatenoplossing

De kolonies op het Palestijnse grondgebied die sinds 1967 door Israël worden bezet, zijn volgens het internationaal recht onwettig en worden internationaal beschouwd als een groot struikelblok voor de vrede. De annexatie door Israël zou het einde kunnen betekenen van de zogenaamde tweestatenoplossing, oftewel de oprichting van twee onafhankelijke staten Palestina en Israël die naast elkaar bestaan.

"U zult ons voorstel zien", zei Pompeo meermaals over het 'vredesplan' waaraan bijna twee jaar lang is gewerkt in het Witte Huis, door een klein team onder leiding van adviseur en schoonzoon van Trump, Jared Kushner.

Pompeo weigerde eveneens de Amerikaanse steun voor de tweestatenoplossing te herbevestigen, wat door de voorgaande regeringen wel gebeurde.

Jeruzalem als hoofdstad

De regering van Trump nam al opvallende beslissingen die breken met de internationale consensus en de Amerikaanse diplomatie, namelijk de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël en van de annexatie van de Syrische Golan door de Joodse staat. Sinds de aankondiging over Jeruzalem hebben Palestijnse leiders alle contact met Washington geweigerd.

