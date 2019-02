VS weigeren IS-jihadiste terug te nemen die naar Syrië was vertrokken kv

20 februari 2019

22u04

Bron: Belga, USA Today 0 De Verenigde Staten zullen een vrouw die eind 2014 uit Alabama was vertrokken om zich bij de terreurorganisatie Islamitische Staat in Syrië aan te sluiten, niet repatriëren. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag.

"Mevrouw Hoda Muthana is geen Amerikaans staatsburger en zal niet worden toegelaten in de Verenigde Staten. Ze heeft geen wettelijke basis, geen geldig Amerikaans paspoort, geen recht op een paspoort, noch een visum om naar de Verenigde Staten te komen", zei Pompeo in een verklaring.

Volgens de advocaat van Muthana’s familie werd de vrouw echter wel in de VS geboren, meer bepaald in Hackensack, New Jersey, in 1994. Ze groeide op in Alabama, een staat in het zuiden van de VS, waar ze naar de middelbare school ging en hoger onderwijs volgde. Ze komt uit een moslimgezin, dat aan lokale media vertelde dat het extremistische opvattingen op geen enkele manier tolereert. Haar familie blijft in Alabama en onderneemt nu juridische stappen om haar terugkeer te vergemakkelijken. De vrouw heeft naar verluidt gezegd dat ze spijt heeft van haar acties. Ze verliet de VS toen ze 19 was.

Vluchtelingenkamp

De nu 24-jarige vrouw behoort tot een groep van ongeveer 1.500 buitenlandse vrouwen en kinderen, die door de Koerden worden vastgehouden in het vluchtelingenkamp Al-Hol. Ze mag het kamp niet uit en wordt door gewapende bewakers beschermd tegen IS-sympathisanten. Muthana wil terugkeren naar de VS om daar berecht te worden.

Nadat ze zich had overgegeven aan de Koerdische strijdkrachten, drukte ze tijdens een interview met de Britse krant The Guardian haar hoop uit om terug te mogen keren naar de VS. Ze radicaliseerde via het internet en heeft nu spijt van haar beslissingen, zei de moeder van een 18 maanden oude zoon.

Vooraanstaande IS-propagandiste

Muthana is naar eigen zeggen in 2014 via Turkije naar het toenmalige IS-bolwerk Al-Raqqa in Syrië gereisd, waar ze trouwde met een Australische jihadist. Toen die gedood werd, hertrouwde ze met een Tunesiër, die omkwam tijdens de slag bij Mosoel in Noord-Irak. In 2018 is ze voor de derde keer getrouwd, deze keer met een Syrische IS-jihadist.

Onder de naam ‘Umm Jihad’ verspreidde Muthana op sociale media IS-propaganda, waarbij ze opriep tot "het vergieten van Amerikaans bloed". Ze was een van de meest prominente IS-agitatoren. Volgens de vrouw werd haar Twitter-account echter door anderen overgenomen.

Oproep VS: “IS-terroristen terugnemen”

De Amerikaanse president Donald Trump eiste afgelopen zondag dat Europa honderden IS-terroristen terugneemt die in Syrië werden gevangengenomen en hen voor de rechter brengt. Anders zullen de VS zich verplicht zien hen vrij te laten, zei Trump. De Verenigde Staten vragen Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en andere Europese bondgenoten om meer dan 800 IS-extremisten terug te nemen en te berechten die door de VS in Syrië werden opgepakt, zo klonk het een nieuwe reeks tweets van de president.

Veel van die jihadisten zijn gevangen genomen door de SDF, de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten, die momenteel een laatste IS-bastion in Syrië hebben omsingeld.