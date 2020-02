VS waarschuwt burgers voor risico op seksuele aanranding in Spanje jv

06 februari 2020

11u33

Bron: New York Times 0 Een opmerkelijke waarschuwing van de Amerikaanse ambassade in Madrid maandag. Amerikaanse toeristen wordt aangeraden extra voorzichtig te zijn omdat er de laatste vijf jaar “een gestage toename van het aantal seksuele aanrandingen” is vastgesteld in Spanje. Slachtoffers moeten volgens de ambassade ook rekening houden met hoe het Spaanse gerecht zulke zaken behandelt. “Totaal verschillend van het Amerikaanse systeem”, luidt het.

De waarschuwing komt er na een klacht van drie Amerikaanse zussen tegen drie Afghanen die hen op oudejaarsavond in Murcia zouden hebben verkracht. Het Spaanse gerecht onderzoekt die zaak, maar de Amerikaanse ambassade waarschuwt burgers voor de afhandeling van zulke zaken in het land. De politie zou de slachtoffers vaak naar hun kledij en hun alcoholconsumptie vragen, en of ze verzekerd zijn voor een eventuele aanranding. Zo’n verzekeringspolis werd tegen de drie Amerikaanse zussen gebruikt door de advocaat van de tegenpartij als bewijs dat de vrouwen de beschuldigingen van verkrachting zouden hebben verzonnen.

Vaak gehoorde kritiek is ook dat het gerechtelijk apparaat in Spanje gedomineerd wordt door mannen, die zo hun eigen - lees: vrouwonvriendelijke - mening hebben over seks met wederzijdse toestemming. Enkele grote verkrachtingszaken leidden de voorbije jaren tot protest bij de Spaanse bevolking.

Volgens de Amerikaanse ambassade in Madrid is het aantal aanrandingen van “jonge Amerikaanse toeristen en studenten in heel Spanje” alleszins gestegen. Vorig jaar waren er 34 aangiftes en in januari van dit jaar zijn er zes gevallen van seksuele aanranding gemeld bij de ambassade.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde gisteren aan de New York Times dat het aantal meldingen van seksuele aanrandingen is gestegen, maar voegde eraan toe dat Spanje nog altijd een van de laagste cijfers van seksuele misdrijven in Europa heeft. Hij weet de stijging verder deels aan het feit dat slachtoffers tegenwoordig makkelijker aangifte doen.

Statistieken van Eurostat wijzen uit dat Spanje in 2017 een verhouding noteerde van net geen drie gemelde verkrachtingszaken per 100.000 inwoners. Een relatief laag cijfer inderdaad in vergelijking met andere Europese landen, zeker met Zweden, waar dat getal in datzelfde jaar op bijna 70 lag.

Spanje is een populaire toeristische bestemming, met wereldwijd 83,7 miljoen bezoekers vorig jaar, onder wie meer dan 3 miljoen Amerikaanse toeristen.