VS waarschuwt: “Amerikaanse burgers dreigen in China te worden opgesloten zonder aanleiding” JTO

11 juli 2020

18u47

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse burgers in China gewaarschuwd voor een verhoogd risico op willekeurige detentie door autoriteiten, evenals uitgangsverboden en lange ondervragingen.

In een veiligheidswaarschuwing die vandaag werd gepubliceerd, noemde het State Department specifiek de “dreiging van aanhouding of uitzetting voor het verzenden van berichten die kritisch zijn voor de overheid”. “Amerikaanse burgers kunnen worden vastgehouden zonder toegang tot Amerikaanse consulaire diensten of informatie over hun vermeende misdaad. Ze kunnen langdurig worden ondervraagd en worden opgesloten om redenen die zogezegd verband houden met de staatsveiligheid”, zegt de veiligheidsadviseur.

De banden tussen Peking en Washington zijn de afgelopen tijd verslechterd door het coronavirus, de handelsoorlog en de verschillende visies op de toekomst van Hongkong.

Vrijdag zei Trump aan verslaggevers die met hem naar Florida reisden dat de relatie met China “ernstig beschadigd” was en dat hij momenteel niet overweegt om een nieuwe handelsovereenkomst te sluiten met China.