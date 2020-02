VS waarschuwen voor mogelijke aanslag op groot hotel in Nairobi HLA

27 februari 2020

19u50

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben donderdag gewaarschuwd voor een mogelijke terroristische aanslag op "een groot hotel van Nairobi" in Kenia. Ze riepen hun onderdanen op tot "extra waakzaamheid".

"Terroristische groepen plannen mogelijk een aanval op een groot hotel in Nairobi. Het exacte hotel werd niet geïdentificeerd, maar er wordt aangenomen dat het een hotel is dat populair is bij toeristen en zakenreizigers. Wees extra waakzaam", tweette het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De waarschuwing is afkomstig van de Amerikaanse ambassade in Kenia, en vraagt reizigers die zich in een hotel in de Keniaanse hoofdstad bevinden "kennis te nemen van het evacuatieplan", en het nieuws te volgen via de lokale media. Wie mogelijk plannen heeft om toe te slaan, wordt niet gezegd.