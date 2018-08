VS waarschuwen Rusland voor inmenging in komende verkiezingen TTR

23 augustus 2018

17u32

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben Rusland officieel gewaarschuwd zich niet te moeien met de komende parlementsverkiezingen. De regering in Washington is bereid alle mogelijke maatregelen te treffen, zei nationaal veiligheidsadviseur John Bolton vandaag.

Bolton had vandaag een onderhoud met zijn Russische ambtgenoot, Nikolaj Patroesjev. Daar heeft hij de Rus verzekerd dat de VS een inmenging in hun democratisch proces niet zullen tolereren. Speciaal procureur Robert Mueller voert nog steeds onderzoek naar veronderstelde Russische beïnvloeding van de laatste presidentsverkiezingen.

Na afloop van het gesprek was er geen gezamenlijke verklaring van beide partijen, volgens Bolton omwille van onenigheid over de verkiezingen. Toch zouden de twee een goed gesprek hebben gehad, met het oog op het opnieuw openen van communicatiekanalen tussen beide landen.

De ontmoeting was een opvolging van het gesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin in Helsinki, vorige maand. Eerder deze week verbleef John Bolton enkele dagen in Israël, waar hij verklaarde dat de VS geen regimewissel, maar een verandering van attitude willen in Iran. Donderdag zei Bolton dat Rusland het met de VS eens is dat de Iraanse troepen moeten vertrekken uit Syrië, hoewel dat niet eenvoudig te bewerkstelligen is.