VS waarschuwen hun diplomaten in China voor "ongewone, scherpe geluiden" IVI

23 mei 2018

14u58

Bron: BBC 2 Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten heeft medewerkers van de Amerikaanse ambassade in China gewaarschuwd voor “ongewone geluiden of fenomenen die gepaard gaan met scherpe tonen” in het gebouw. Een medewerker heeft een licht hersentrauma opgelopen na het waarnemen van zulke geluiden. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand is, maar het lijkt erg op een aantal gevallen die zich in 2016 hebben voorgedaan op de Amerikaanse ambassade in Havana.

Een medewerker van de ambassade in China heeft een licht hersentrauma opgelopen terwijl hij aan het werk was in het consulaat in de stad Guangzhou. De symptomen - duizeligheid, misselijkheid, gehoorproblemen - die de medewerker heeft, komen erg overeen met die van diplomaten in Cuba. In de ambassade in Havana was in november 2016 sprake van “sonische aanvallen”. Meer dan 20 medewerkers van de ambassade hadden toen dezelfde symptomen nadat ze scherpe geluiden hadden waargenomen.

“We weten op dit moment niet wat de oorzaak is van de symptomen van de medewerker in China en we hebben voorlopig geen weet van gelijkaardige gevallen binnen of buiten de diplomatieke wereld”, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Toch wordt het geval serieus genomen en waarschuwt het ministerie haar medewerkers in China. “Als je auditieve of visuele fenomenen waarneemt die gepaard gaan met ongewone, scherpe geluiden, probeer dan niet de bron van het geluid te lokaliseren. Verplaats je naar een andere locatie waar het geluid niet waar te nemen is." Het ministerie vraagt medewerkers te melden wanneer ze gelijkaardige symptomen hebben. Volgens Buitenlandse Zaken kan op dit moment nog geen verband gelegd worden met wat er in Havana is gebeurd, maar worden wel alle pistes onderzocht.