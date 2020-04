VS vragen Mexico om snel fabrieken te heropenen voor bevoorrading Amerikaanse wapenfabrikanten kv

21 april 2020

19u57

Bron: Defense One 8 Veel fabrieken in Mexico zijn momenteel gesloten of hebben hun productie vertraagd, als gevolg van de Covid-19-uitbraak. Een groot aantal Amerikaanse defensiebedrijven is echter afhankelijk van onderdelen die in Mexico worden geproduceerd. Opvallend, want de relatie tussen de VS en Mexico is erg gespannen sinds het aantreden van president Trump.

“Ik denk dat een van de dingen die we ondervonden hebben, is dat er wat internationale afhankelijkheden zijn”, zei Ellen Lord, Amerikaans viceminister van Defensie voor aankoop en ondersteuning, gisteren tijdens een persconferentie op het Pentagon. “Mexico is momenteel wat problematisch voor ons, maar we werken via onze ambassade en er zijn ook bedrijven in India.”

Lord kondigde vorige week aan dat ze de Mexicaanse buitenlandminister Marcelo Ebrard “om hulp zou vragen bij de heropening van internationale bevoorradingsbedrijven”, in Mexico. “We zien een impact op de industriële basis door de internationale sluiting van veel bedrijven.”



Steeds meer Amerikaanse bedrijven zijn de voorbije jaren afhankelijk geworden van Mexico: zowel grote als kleine bedrijven besteden een deel van hun productie immers aan het land uit. “Amerikaans en buitenlandse producenten van luchtvaartonderdelen hebben steeds meer productiefaciliteiten in Mexico opgestart”, stelde de Internationale Handelscommissie van de VS in een rapport in 2013. “Lagere productiekosten (voornamelijk als gevolg van een lagere kostenstructuur), nabijheid bij de fabrikanten van apparatuur in de VS, belastingvrije toegang tot andere belangrijke luchtvaartmarkten en een bilaterale luchtvaartveiligheidsovereenkomst met de VS, dragen allemaal bij tot de grotere aantrekkingskracht van Mexico in vergelijking met andere productielocaties elders in de wereld.”

Volgens het rapport werken onder andere Lockheed Martin, Textron, General Dynamics, General Electric, Honeywell, Rockwell Collins (nu Raytheon Technologies), met afdelingen in Mexico.

Als de Mexicaanse fabrieken gesloten blijven, dan is de kans reëel dat de bestellingen van het Pentagon bij de Amerikaanse defensiebedrijven verdere vertraging oplopen. De meeste van die bedrijven zijn ondanks de huidige coronaviruspandemie wel operationeel gebleven, zij het aan een trager tempo. In maart besliste het Pentagon immers dat defensiebedrijven open moeten blijven, omdat ze belangrijk zijn voor de nationale veiligheid.