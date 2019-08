VS vragen Japan om voor groot bedrag landbouwproducten te kopen HR

13 augustus 2019

13u51

Bron: ANP 0 Buitenland De Amerikaanse president Donald Trump heeft premier Shinzo Abe van Japan gevraagd om voor een "groot bedrag" landbouwproducten uit de VS te kopen. Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo op basis van bronnen.

Japan en de VS zijn in onderhandelingen over een bilateraal handelsverdrag dat in september van kracht moet worden. De landen moeten daarvoor nog verschillen overbruggen over tarieven op onder meer rundvlees, auto's en auto-onderdelen, zo meldden Japanse media eerder.

Trump zou onder meer graag zien dat Japan sojabonen en graan koopt. Het verzoek zou los staan van de gesprekken tussen de landen. Volgens Kyodo zou Japan overwegen om Amerikaanse landbouwproducten aan te schaffen. Deze zouden bijvoorbeeld als voedselhulp aan landen in Afrika kunnen worden gedoneerd.