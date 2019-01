VS vragen Canada om uitlevering van Huawei-topvrouw kv

28 januari 2019

23u33

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten vragen de uitlevering van Meng Wanzhou, de in Canada opgepakte topvrouw van het Chinese telecombedrijf Huawei. Dat zegt de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie Matthew Whitaker vandaag in Washington.

Wanzhou wordt door de VS verdacht van het schenden van sancties die zijn opgelegd aan Iran. Het ministerie van Justitie van de VS diende nog andere aanklachten in tegen Huawei. Het bedrijf wordt er ook van beschuldigd dat het onder meer bedrijfsgeheimen van netwerkoperator T-Mobile US gestolen zou hebben.

Minister van Handel Wilbur Ross zei dat de vervolging van de misdrijven losstaat van de onderhandelingen in het handelsconflict tussen de VS en China.

Meer over VS

Huawei