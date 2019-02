VS vraagt inspanningen van NAVO-partners na Amerikaanse terugtrekking uit Syrië FVI

16 februari 2019

19u08

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten willen dat de andere NAVO-landen troepen en militaire hulpmiddelen naar Syrië sturen om dat land te beschermen tegen terroristen. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident Mike Pence verklaard, in de marge van de veiligheidsconferentie in München.

Washington heeft eerder al aangekondigd dat het zijn Amerikaanse troepen uit Syrië wil terugtrekken. Nu wordt er openlijk naar de andere NAVO-landen gekeken om de Amerikaanse militairen te vervangen.

"We willen onze soldaten naar huis brengen", verklaarde Pence. "We vragen andere landen om daaraan mee te werken en de middelen, de steun en het personeel te voorzien, om de regio te beveiligen en om te voorkomen dat Islamitische Staat of een andere extremistische organisatie opnieuw grondgebied kan veroveren", zo deelde hij mee. Pence zegt dat er in München gesproken is over het onderwerp. De gesprekken zullen nog voortgezet worden.

De beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de VS terug te trekken uit Syrië, had heel wat kritiek gekregen van de internationale gemeenschap. Die terugtrekking dreigt de machtsbalans in de regio te verstoren, op een moment dat Turkije dreigt met een offensief tegen Koerdische milities.