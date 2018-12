VS vraagt China dat twee opgepakte Canadezen vrijlaat kv

14 december 2018

20u58

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo roept China vandaag op om de twee Canadezen die het land eerder deze week oppakte, vrij te laten. Pompeo hekelde hun "onwettige opsluiting". De minister sprak op een persconferentie in Washington met zijn Canadese ambtgenote Chrystia Freeland.

De spanningen tussen China en Canada zijn opgelopen sinds de arrestatie van de financieel directeur van het Chinese concern Huawei, begin december in Canada. De zakenvrouw werd dinsdag door een rechter in Vancouver vrijgelaten op borg. Meng Wanzhou wordt ervan verdacht het Amerikaanse embargo tegen Iran te hebben geschonden. Officieel is er geen verband tussen de arrestatie van de Canadezen en de Huawei-zaak, maar waarnemers zien wel een link.

Volgens Freeland zeggen de Chinese functionarissen dat er geen verband is tussen de arrestatie van de Canadezen en de arrestatie van de Huawei-manager, die aan de VS riskeert uitgeleverd te worden. Ze hamerde erop dat het gerechtelijke proces tegen Meng Wanzhou "apolitiek" moet blijven. "We zijn het allemaal eens dat het belangrijkste is om de rechtsstaat te respecteren", aldus Freeland.



De Canadezen Michael Kovrig en Michael Spavor worden ervan verdacht betrokken te zijn bij activiteiten die de "nationale veiligheid" van China in gevaar brengen.