VS voeren drie federale executies uit op week tijd na pauze van 17 jaar JTO

18 juli 2020

15u20

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben gisteren, na een pauze van 17 jaar, voor de derde keer deze week een executie op federaal niveau uitgevoerd. Eerder had een beslissing van het Hooggerechtshof de weg vrijgemaakt voor het hervatten van dergelijke executies.

De 52-jarige terdoodveroordeelde, Dustin Lee Honken, werd om 16.36 uur plaatselijke tijd (22.36 uur Belgische tijd) in een federale gevangenis in de staat Iowa doodverklaard, luidde het in een verklaring. Honken had de dood op zijn geweten van vijf mensen, onder wie twee kinderen van 6 en 10 jaar oud. Hij werd in 2005 schuldig bevonden aan vijfvoudige moord en ter dood veroordeeld.

Eerder deze week vonden er al twee andere federale executies plaats. Toen ging het om de 68-jarige Wesley Ira Purkey, die onder meer was veroordeeld wegens verkrachting en moord, en Daniel Lewis Lee, een blanke racist die veroordeeld werd wegens het uitmoorden van een driekoppig gezin.

Volgende maand is er nog een federale executie gepland.

Streng justitiebeleid

Federale executies zijn zeldzaam. Tot deze week waren de enige drie executies sinds 1963 in de jaren 2001 tot 2003, waaronder de terechtstelling van de dader van de bomaanslag van 1995 in Oklahoma City, Timothy McVeigh. President Donald Trump en het ministerie van Justitie willen met het hervatten van het toepassen van de doodstraf hun streng justitiebeleid kracht bijzetten.

Ondertussen ging een aantal Amerikaanse staten de afgelopen jaren gewoon door met executies van mensen die in eigen rechtbanken ter dood waren veroordeeld, zoals Texas. In ruim twintig staten is de doodstraf afgeschaft.