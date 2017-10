VS voeren bombardementen uit op IS in Jemen ib

02u30

Bron: Belga 1 EPA Mensen inspecteren de plek waar IS een autobom liet afgaan in de stad Aden in december 2015. (Archieffoto.) De Verenigde Staten hebben gisteren bombardementen uitgevoerd op twee trainingskampen van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Jemen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Daarbij zouden tientallen strijders zijn gedood.

De luchtaanvallen vonden plaats in de Jemenitische provincie Al Bayda. Doel is volgens het Pentagon om IS te verhinderen om nieuwe strijders op te leiden. De terreurgroep gebruikte de kampen om militanten te leren hoe ze aanslagen moeten plegen en hoe ze moeten werken met wapens zoals AK-47-machinegeweren en raketlanceerders.

De VS helpen in Jemen de overheid bij het bestrijden van IS en al-Qaida. De terreurgroepen maken er van de heersende burgeroorlog gebruik om in onbestuurde gebieden kampen op te richten en aanslagen te plannen.