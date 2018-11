VS voeren alle sancties tegen Iran opnieuw in Redactie

De Verenigde Staten gaan alle sancties tegen Iran, die ingetrokken waren na het bereiken van een nucleair akkoord in 2015, opnieuw invoeren. Washington zal 700 mensen en entiteiten toevoegen aan de zwarte lijst. Bovendien wil het de Iraanse toegang tot het internationale bankensysteem Swift afsnijden.

De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, Duitsland en de EU hadden in 2015 een nucleair akkoord bereikt met Iran. Daarin werd het nucleaire programma van Teheran ingeperkt, maar in ruil zouden de economische sancties worden opgeheven. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de VS echter eenzijdig teruggetrokken uit dat akkoord.