VS-vicepresident Pence bezoekt smerige, overbevolkte migrantenopvang in Texas

13 juli 2019

04u53

Bron: Reuters

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft vrijdag een bezoek gebracht aan een overbevolkt, stinkend centrum in Texas waar bijna 400 mensen opgesloten zitten omdat ze de grens met de VS illegaal zouden hebben overgestoken.



Zo’n 384 mannen zaten opeengepakt achter metalen hekken in het bloedhete centrum in McAllen, Texas, zo meldt een journalist die aanwezig was tijdens Pences bezoek. De migranten hadden geen matjes of kussens en sommigen van hen lagen te slapen op de betonnen vloer.

De kooien zaten volgens de journalist zo volgepropt dat het onmogelijk was voor alle mannen om tegelijkertijd neer te liggen om te rusten. Sommigen van hen vertelden dat ze al 40 dagen of langer opgesloten zaten, honger hadden en hun tanden wilden poetsen. Meerdere bewakingsagenten die de kooien bewaakten droegen maskers om de stank te verdoezelen.



Water was enkel buiten de kooien beschikbaar, maar volgens de agenten kregen de mannen toegang tot het water wanneer er geen journalisten aanwezig waren.

Na zijn bezoek aan het centrum zei Pence dat hij niet verrast was door de taferelen. “Ik wist dat we een systeem zouden zien dat overweldigd is”, zei hij. “Dit is hard.”

Grenswachter Michael Banks vertelde aan de journalist dat de mannen één keer per dag hun tanden mochten poetsen. “We hebben momenteel 88.000 tandenborstels”, zei hij. Volgen Banks hadden veel mannen al 10 tot 20 dagen niet meer gedoucht omdat het centrum aanvankelijk geen douches had. Ondertussen waren er echter mobiele douches geplaatst. Het langst dat sommige mannen al opgesloten zaten in het centrum is volgens Banks 32 dagen.

De migranten krijgen drie warme maaltijden per dag van lokale restaurants, maar bedden krijgen ze niet, omdat er daar geen plaats voor is. Daarnaast verblijven er volgens Banks nog zo’n 275 vrouwen in oude legertenten.

Het centrum in McAllen is een “toonvoorbeeld” voor de reden waarom de VS hun grenzen moeten beveiligen, zegt Pence. “Het centrum is overbevolkt en ons systeem wordt overspoeld. het wordt tijd dat de Democraten hun steentje bijdragen, hun werk doen en een einde maken aan de crisis”, schreef hij op Twitter.

Pence bracht ook een bezoek aan een apart centrum voor gezinnen, onderverdeeld in kamers voor vrouwen met kinderen, mannen met kinderen, niet-begeleide minderjarigen en volledige gezinnen. De migranten lagen er op aluminiumfolieachtige dekens en sommige kinderen keken televisie. Twee kinderen vertelden dat ze twee tot drie maanden gewandeld hadden vooraleer ze toekwamen in het centrum.