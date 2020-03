VS verzet zich tegen VN-verklaring om Turks-Russisch akkoord te ondersteunen kv

06 maart 2020

22u45

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben zich vrijdag verzet tegen de goedkeuring van een verklaring in de VN-Veiligheidsraad om het Russisch-Turkse akkoord te steunen over de provincie Idlib in Syrië. Rusland had daarom gevraagd. Dat meldden diplomaten na afloop van een vergadering achter gesloten deuren.

"Dat is te vroeg", verklaarden de Verenigde Staten, toen de Russische ambassadeur Vassily Nebenzia de veertien partners in de Veiligheidsraad vroeg om een gemeenschappelijke verklaring. Nebenzia had om de vergadering gevraagd.

Rusland legde vervolgens de link met het voornemen van de VS om snel binnen de Veiligheidsraad een andere resolutie te laten goedkeuren. Die moest het akkoord van 29 februari tussen Washington en de taliban over Afghanistan bekrachtigen. Er wordt nog over onderhandeld, maar Rusland liet al duidelijk weten dat het zich daartegen verzet, aldus de diplomatieke bronnen.



Nebenzia verklaarde aan journalisten na de vergadering dat verschillende landen het akkoord genegen waren. "We wilden een verklaring, maar door het standpunt van één delegatie was dat niet mogelijk", zei hij. De Britse ambassadrice Karen Pierce zei na afloop wel dat er nog geen vraagtekens waren over de concrete uitwerking van het akkoord. Ook haar Duitse collega Christoph Heusgen stelde de vraag of dit akkoord zou werken.