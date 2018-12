VS vervolgt vier verdachten uit Panama Papers IB

05 december 2018

01u45

Bron: Belga 0 Naar aanleiding van de Panama Papers worden in de Verenigde Staten vier mensen vervolgd wegens fraude. De openbaar aanklagers maakten vandaag bekend dat drie van de vier verdachten zijn gearresteerd. De andere is nog voortvluchtig.

De vier werkten voor of hadden nauwe banden met het trustkantoor Mossack Fonseca. Ze worden onder meer vervolgd voor witwassen, goed voor een maximum celstraf van twintig jaar.

Onder de verdachten zijn twee Duitsers. Het inmiddels gesloten Panamese bedrijf bleek jarenlang klanten over de hele wereld te helpen om belastingwetten te omzeilen.

Storm van verontwaardiging

De documenten die daarover zijn uitgelekt, worden de Panama Papers genoemd. Daarin staan de namen van personen en bedrijven die hun geld via het bedrijf in een belastingparadijs stalden. Hoewel dat in de meeste gevallen niet illegaal is, leverde het wel een storm van verontwaardiging op.